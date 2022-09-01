В Москве на Калужском шоссе сгорел пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Москве на 46-м километре Калужского шоссе сгорел пассажирский автобус 515 маршрута. По данным столичной прокуратуры, пострадали два человека – мужчина и женщина, им оказывается медицинская помощь.

Автобус загорелся после столкновения с грузовиком.

"Авария произошла по вине водителя грузовика. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся. После столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания", - сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.