Британские спецслужбы контролировали захват диверсантами ЗАЭС, - власти Запорожья

Российские войска взяли в плен трех украинских диверсантов, готовивших провокацию для срыва прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live", двое из них в тяжелом состоянии.

Он добавил, что 12 человек из украинского десанта еще ведут боевые действия.

Власти региона сообщили РИА Новости, что британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами. Десантники проходили подготовку за рубежом — в Великобритании и Польше.

Как сообщалось ранее, украинские войска попытались высадить десант возле Запорожской АЭС из 60 человек на двух самоходных баржах. По данным властей, до 40 боевиков ВСУ удалось уничтожить.

В Минобороны РФ заявили, что ликвидация украинской диверсионной группы завершается.