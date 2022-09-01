В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 2 сентября

В ГУ МЧС Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 2 сентября включительно.

"По информации синоптиков, днем 2 сентября местами в Свердловской области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 м/с, очень сильные дожди, ливни, крупный град. Не пренебрегайте мерами безопасности! Будьте бдительны и осторожны!" - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призывают свердловчан быть предельно осторожными и внимательными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо обратиться по номерам: 101 или 112.