01 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Люди под дождем (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 2 сентября

В ГУ МЧС Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 2 сентября включительно.

"По информации синоптиков, днем 2 сентября местами в Свердловской области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 м/с, очень сильные дожди, ливни, крупный град. Не пренебрегайте мерами безопасности! Будьте бдительны и осторожны!" - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призывают свердловчан быть предельно осторожными и внимательными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо обратиться по номерам: 101 или 112.

Теги: штормовое предупреждение, синоптики, дождь, ветер



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