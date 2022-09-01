Этим летом в Крыму отдохнуло на 19% меньше туристов, чем прошлым – Аксенов

За июнь-август этого года в Крыму отдохнуло 4,2 млн туристов – это на 19% меньше, чем годом ранее в то же время, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. "Понятно, что снижение турпотока связано с временной приостановкой авиасообщения", - заявил Аксенов.

С января турпоток в регионе составил более 5,26 млн человек. 83% приехали по Крымскому мосту автотранспортом, остальные – железной дорогой. Число туристов, приехавших в регион на поезде, увеличилось в два с половиной раза.

Аксенов добавил, что на предстоящий бархатный сезон возлагаются большие надежды.