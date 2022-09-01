СК проверит детсад в Екатеринбурге, где ребенок сломал руку

В Екатеринбурге Следственный комитет выясняет обстоятельства травмирования ребенка в детском саду.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, инцидент произошел в Чкаловском районе. Пятилетний мальчик получил травму в детсаду. По некоторым данным, ребенок сломал руку.

Сейчас сотрудниками СК выясняются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к опросу родителей пострадавшего ребенка и представителей детского сада. Также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.

"Этой ситуации будет дана объективная правовая оценка", - пообещали в ведомстве.