01 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

СК проверит детсад в Екатеринбурге, где ребенок сломал руку

В Екатеринбурге Следственный комитет выясняет обстоятельства травмирования ребенка в детском саду.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, инцидент произошел в Чкаловском районе. Пятилетний мальчик получил травму в детсаду. По некоторым данным, ребенок сломал руку.

Сейчас сотрудниками СК выясняются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к опросу родителей пострадавшего ребенка и представителей детского сада. Также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.

"Этой ситуации будет дана объективная правовая оценка", - пообещали в ведомстве.

Теги: детсад, ребенок, проверка, СК



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