Песков отказался комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова.

"Это совсем не наш вопрос", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос, известно ли в Кремле об обстоятельствах смерти Маганова и подтверждают ли эту информацию, пишет РИА Новости.

Напомним, о смерти Маганова стало известно 1 сентября. Его тело нашли под окнами здания ЦКБ на улице маршала Тимошенко в Москве. Причины случившегося не установлены, полиция работает на месте происшествия.

По одной из версий, Маганов мог случайно выпасть из палаты во время курения. В "Лукойле" сообщили, что Маганов скончался после тяжелой болезни.