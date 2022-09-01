"Долой госкапитализм": Дерипаска нахваливает сельхозчиновников и "слабовиков"

Основатель "Русала" Олег Дерипаска выступил против так называемого госкапитализма и похвалил сельскохозяйственную отрасль, в которой, по его мнению, удалось создать частную деловую инициативу, не задавленную монструозными госкорпорациями.

При этом Дерипаска нахваливает людей, которые ранее отвечали (или до сих пор отвечают) за этот сектор в правительстве.

"Сельское хозяйство — единственная отрасль, где отсутствует концепция всяких там "ГосГазмясСбыт" корпораций, и которая стараниями отвечавших за неё в Правительстве (Виктор Зубков, Алексей Гордеев, Александр Ткачев, Дмитрий Патрушев) получала хоть какое-то количество кредитов не по кабальным ставкам, как следствие, продемонстрировала, что может делать свободная, частная, деловая инициатива, нарастив с 2000 года экспорт сельхозпродукции в более чем 16 раз, увеличив в 2 раза объемы производства зерновых и обеспечивая занятость более 7 миллионов граждан (#слабовики)", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал прогноз о возможности сбора рекордного урожая зерновых в этом году. Впрочем, ранее звучали и гораздо более пессимистические прогнозы, в том числе и от Минсельхоза (который возглавляет Патрушев).

Свой пост Дерипаска закончил лозунгами: "долой госкапитализм", "даешь полную декриминализацию бизнеса" и "волю слабовикам".