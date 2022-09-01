В екатеринбургском Медицинском квартале открылась новая школа

В Академическом сегодня открылась новая школа №123. Она находится в так называемом Медицинском квартале, где в будущем году стартует строительство нового здания НИИ ОММ, а также выделена земля под строительство кампуса Медицинского университета, поэтому было принято решение о химико-биологической специализации программы обучения.

Сегодня школа приняла 1500 детей, а всего с учетом обучение в две смены, здесь смогут заниматься до 2500 учеников. На торжественной линейке 1 сентября основатель и главный девелопер района АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") сделал подарок образовательному учреждению – фонд художественной литературы для школьной библиотеки.

"У нас в компании есть многолетняя традиция - каждой новой школе, которая появляется в районе, мы дарим литературный фонд. Эту традицию мы сегодня продолжаем. Это тысячи книг. Считается, что когда начинаешь читать новую книгу - приобретаешь нового друга. Поэтому мы сегодня дарим вам не только тысячи книг, мы дарим тысячи друзей", - отметил генеральный директор АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Он также вручил директору школы Ольге Стариковой памятную табличку, подтверждающую передачу литературного фонда.

Это уже пятая школа, построенная в рамках проекта комплексного освоения территории "Академический". В текущем году стартовало строительство первой в городе пятиэтажной школы, которая будет сдана в 2024 году.

"Социальная сфера - это то, чему мы уделяем первоочередное внимание, чтобы жители покупали здесь не только квадратные метры, но и имели возможность отправить ребенка в детсад, в школу. Мы стараемся выдерживать этот темп - открывать в Академическом новую примерно раз в два года. У каждой нашей школы есть определенный профиль, есть школа с инженерным уклоном, эта - химико-биологическая. Поскольку мы предполагаем строительство медицинского кластера, там такие направления будут очень востребованы", - сообщил Сергей Ланцов.