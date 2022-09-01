Жители Нижневартовска намерены обратиться к Путину из-за отсутствия обещанной школы

1 сентября, в День знаний, коммунисты Нижневартовска не смогли выйти на митинг из-за затянувшегося строительства школы в 9А микрорайоне, поэтому намереваются подготовить обращение на имя Владимира Путина.

Еще 18 августа было подано уведомление о проведении публичного мероприятия в районе пустыря, предназначенного для строительства школы. Площадка находится на пересечении улицы Пионерская и бульвара Рябинового. Предполагалось, что участие в митинге примут до 500 человек, однако мероприятие не было согласовано с городскими властями. Как сообщили организаторы митинга, от акции протеста было решено отказаться, так как в качестве альтернативной площадки власти Нижневартовска предложили коммунистам провести митинг не в черте города, а в поселке Магистральный, что не отвечает целям митингующих.

Как сообщил Накануне.RU первый секретарь нижневартовского городского комитета КПРФ Дмитрий Хрипунов, школа является долгожданным социальным объектом для жителей района. Ее строительство планировалось очень давно.

"У нас в центре города четыре девятых микрорайона. Все дома - новостройки, в них очень много молодых семей, брали ипотечные кредиты. При этом нет ни одной школы, всем при покупке жилья риэлторы, застройщик обещали, что школа будет построена. С этим прицелом и покупали жилье. Сейчас у многих дети уже заканчивают школы, при этом ходят через оживленные улицы в другие районы. Вместо школ власти лишь поставили светофоры", - сообщил Дмитрий Хрипунов.

КПРФ сообщает, что ранее неоднократно подавала уведомления на пикеты для сбора подписей за строительство школы в 9А микрорайоне. Но каждый раз проведение пикетов запрещалось. Дальше, по словам коммуниста, будет подготовлено обращение на имя президента РФ Владимира Путина и генпрокурора Игоря Краснова.

"Количество молодых мам и пап, детям которых нужна школа, а не бизнес-офисы, все это время продолжает расти. Подписей под коллективным обращением с требованием строительства школы в 9А микрорайоне собрано уже более 500. Это только то, что собрано партией", - говорится в сообщении горкома КПРФ.

Получить оперативный комментарий от мэрии города не удалось.

Концессионное соглашение на строительство школы в микрорайоне 9А было заключено еще в 2019 г. Однако концессионер не приступил к выполнению своих обязательств, из-за чего властям города пришлось вступать в судебные тяжбы. В конце января этого года с концессионера взыскана неустойка более 29 млн руб. Теперь власти Нижневартовска ищут нового подрядчика.