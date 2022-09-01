Путин попрощался с Горбачёвым в ЦКБ

На церемонии прощания с генеральным секретарём ЦК компартии СССР Михаилом Горбачёвым будут элементы государственных похорон.

"Там будут элементы государственных похорон в том плане, что будет почетный караул. Будет организовано прощание. В данном случае здесь государство будет оказывать помощь в организации этих похорон", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует "Интерфакс".

Также Песков уточнил, что президент России Владимир Путин уже попрощался с Горбачёвым.

"Президент отправился сегодня в Калининградскую область, в Калининграде сегодня у него рабочий день, но перед выездом президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Горбачёвым, положил цветы к гробу", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что общая церемония прощания состоится 3 сентября, но рабочий график президента не позволит ему сделать это в тот день.