01 Сентября 2022
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Общество В России
экспресс-тест на коронавирус (2022) | Фото: Накануне.RU

Ковидная летальность в России снизилась до 20 раз

В августе в России было получено 916 тыс. положительных тестов на коронавирус, что отождествляется с заболеваемостью. Это наибольшее с апреля число случаев. Количество умерших, по данным оперштаба, составило за месяц 1877 человек, а летальность - 0,2%, что в 19 раз меньше, чем в августе прошлого года.

Ковидная летальность представляет интерес как показатель реальной опасности в случае заболевания коронавирусом. Она рассчитывается как отношение количества умерших к количеству заболевших за какой-то период. В 2020 году она составляла около 2%, в 2021 году выросла до 3-4%, но в 2022 году произошло резкое снижение. В целом с начала года летальность составляет 0,8%, но с тенденцией к уменьшению в последние месяцы.

Если считать количество смертей по данным Росстата, когда ковид считался основной причиной смерти, то летальность за все время составляет 3,4%, но в текущем году - 1,3%.

При этом данные результаты могут быть сильно завышенными, так как в 2020 году в структуре роста смертности на пневмонии пришлось 32 тыс. смертей, а на ковид было списано 145 тыс., то есть в четыре раза больше. Иными словами, реальная смертность от коронавируса может быть в четыре раза меньше того, что на него списывают. Такой анализ допустим по той причине, что пневмония является основным, характерным и преимущественным осложнением ОРВИ, по которой и нужно судить о реальной опасности коронавируса. Осложнения других уже имеющихся хронических заболеваний не имеют отношения к ковидной летальности и необоснованно увеличивают ее.

В 2020 году число смертей от пневмонии было почти в два раза меньше, чем число ковидных смертей по данным оперштаба. При сохранении этой пропорции в нынешнем году ковидная летальность составляет в среднем около 0,4% с тенденцией к снижению, то есть в последние месяцы еще ниже.

По общему числу случаев коронавируса за все время Россия опустилась на 9 место в мире, что даже меньше, чем в Южной Корее. В расчете на миллион населения Россия на 135 месте примерно из 230 стран и территорий. По общему количеству смертей Россия на 4 месте в мире, а в расчете на миллион населения - на 31-м.

Теги: ковид, летальность, коронавирус



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