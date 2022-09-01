01 Сентября 2022
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Река Чусовая (2017) | Фото: Накануне.RU

Для любителей сплавов по реке Чусовой открылся первый визит-центр

На Среднем Урале на реке Чусовой открылся первый визит-центр.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, центр открылся в деревне Каменка на базе загородного клуба "Ключ камень". Это точка входа для туристов, интересующихся сплавами, походами, экскурсиями и загородным отдыхом. В дальнейших планах адаптировать маршрут под запросы современного туриста – построить причалы, стоянки, туалеты и создать удобную систему навигации.

Сейчас здесь можно получить консультацию об основных достопримечательностях ближайших населенных пунктов и узнать о вариантах размещения. Также есть возможность записаться на экскурсии, прогулки на квадроциклах и снегоходах, попробовать продукцию местных фермеров.

Визит-центр оборудован всем необходимым для проведения семинаров, тренингов и мастер-классов, просветительской работы. Стоит отметить, что ежегодно по реке Чусовой сплавляются порядка 400 тысяч туристов.

Ранее сообщалось, что на свердловские туристические проекты дополнительно направят более 100 млн рублей.

Теги: Чусовая, визит-центр, сплавы, открытие



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