01 Сентября 2022
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Лента транспортера с багажом. (2022) | Фото: Накануне.RU

Ростуризм опроверг сообщения об обязательных QR-кодах для путешествий по России

В Ростуризме опровергли информацию о том, что "якобы с сегодняшнего дня при путешествиях по стране станут обязательными QR-коды".

"Эта информация не соответствует действительности! Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок, - написала в своем Telegram-канале глава ведомства Зарина Догузова. - Речь идет о запуске системы электронной путевки - сегодня она начала работать в тестовом режиме".

Она добавила, что "система электронной путевки вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов".

"Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных турах, каждому туру будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета купленных туров, а также для удобства туристов - чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре. От туриста ничего дополнительно не требуется", - сообщила Догузова.

При этом она сама ранее сообщила, что в течение года туроператоров "не будут привлекать к ответственности, если что-то пойдёт не так". Она не уточнила, значит ли это, что через год система станет обязательной, а не добровольной.

Теги: ростуризм, зарина догузова, qr-код, электронная путевка



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