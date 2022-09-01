Ростуризм опроверг сообщения об обязательных QR-кодах для путешествий по России

В Ростуризме опровергли информацию о том, что "якобы с сегодняшнего дня при путешествиях по стране станут обязательными QR-коды".

"Эта информация не соответствует действительности! Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок, - написала в своем Telegram-канале глава ведомства Зарина Догузова. - Речь идет о запуске системы электронной путевки - сегодня она начала работать в тестовом режиме".

Она добавила, что "система электронной путевки вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов".

"Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных турах, каждому туру будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета купленных туров, а также для удобства туристов - чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре. От туриста ничего дополнительно не требуется", - сообщила Догузова.

При этом она сама ранее сообщила, что в течение года туроператоров "не будут привлекать к ответственности, если что-то пойдёт не так". Она не уточнила, значит ли это, что через год система станет обязательной, а не добровольной.