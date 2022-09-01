01 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом
министр иностранных дел РФ (2018) | Фото:pikabu.ru

Лавров назвал "фантастическим признанием" слова Бербок о страданиях немцев ради Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал фантастическим заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что гражданам Германии придется страдать ради Украины.

"Вчера госпожа Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, заявила: "Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что", - сообщил Лавров.

"Просто фантастическое признание", - цитирует ТАСС главу МИДа.

"Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов", - добавил министр.

Ранее Бербок заявила, что продолжение поддержки жителей Украины для нее важнее мнения избирателей. "Я обещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько нужно, и я хочу сдержать это обещание", - сказала она.

Также глава МИД ФРГ пообещала, что с России не снимут санкции, несмотря на возможные протесты зимой тех, кто недоволен высоким ценами на электроэнергию.

Теги: лавров, бербок, украина, фрг



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