Тысячи юных петербуржцев остались без линеек в новых школах

01 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Санкт-Петербург
Александр Беглов, Анна Попова (2021) | Фото: gov.spb.ru/press/photo/59913/

Тысячи юных петербуржцев остались без линеек в новых школах

Сегодня утром в рамках праздничных мероприятий губернатор Петербурга Александр Беглов посетил школу №165 в Приморском районе. Ранее он уже неоднократно хвастался якобы «большим» количеством новых школ, открытых в Петербурге. При этом юные жители Средней Рогатки так и не дождались собственной школы к 1 сентября. В прошлом году губернатор Александр Беглов пообещал сократить время на строительство единственной в микрорайоне школы и ввести ее в эксплуатацию к осени 2022 года. Однако чуда не произошло – строительство не началось до сих пор.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил школу №165 Приморского района в четверг, 1 сентября. При этом строительство новой школы в микрорайоне Средняя Рогатка Московского района так и осталось среди невыполненных обещаний Беглова. Дети, которые должны были пойти в эту школу сегодня, не смогли встретить праздник в стенах нового учебного заведения. И таких школьников по разным районам Петербурга – множество, поскольку городу не хватает социальной инфраструктуры.

В прошлом году представители Комитета по строительству, ссылаясь на поручение губернатора, обещали сократить время строительства школы и ее ввод в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Накануне дня знаний местные жители сообщили, что школа открыта не будет. Родители юных жителей Средней Рогатки были вынуждены искать альтернативные варианты обучения детей вдалеке от их района.

Несмотря на очевидный срыв своего собственного поручения, Беглов не заинтересовался причинами и не озаботился поиском решений возникшей проблемы, демонстрируя безразличие по отношению к детям.

Ранее СМИ сообщали о тотальной нехватке мест в петербургских школах. Из-за большого спроса на места ряд школ отказывали в принятии новых учеников, даже несмотря на прописку и фактическое проживание в непосредственной близости от учебного заведения. К таким последствиям привело равнодушие губернатора и его команды в Смольном, не озаботившихся своевременным и качественным обеспечением районов необходимым количеством школ.

Теги: беглов, школы, средняя рогатка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети