Тысячи юных петербуржцев остались без линеек в новых школах

Сегодня утром в рамках праздничных мероприятий губернатор Петербурга Александр Беглов посетил школу №165 в Приморском районе. Ранее он уже неоднократно хвастался якобы «большим» количеством новых школ, открытых в Петербурге. При этом юные жители Средней Рогатки так и не дождались собственной школы к 1 сентября. В прошлом году губернатор Александр Беглов пообещал сократить время на строительство единственной в микрорайоне школы и ввести ее в эксплуатацию к осени 2022 года. Однако чуда не произошло – строительство не началось до сих пор.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил школу №165 Приморского района в четверг, 1 сентября. При этом строительство новой школы в микрорайоне Средняя Рогатка Московского района так и осталось среди невыполненных обещаний Беглова. Дети, которые должны были пойти в эту школу сегодня, не смогли встретить праздник в стенах нового учебного заведения. И таких школьников по разным районам Петербурга – множество, поскольку городу не хватает социальной инфраструктуры.

В прошлом году представители Комитета по строительству, ссылаясь на поручение губернатора, обещали сократить время строительства школы и ее ввод в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Накануне дня знаний местные жители сообщили, что школа открыта не будет. Родители юных жителей Средней Рогатки были вынуждены искать альтернативные варианты обучения детей вдалеке от их района.

Несмотря на очевидный срыв своего собственного поручения, Беглов не заинтересовался причинами и не озаботился поиском решений возникшей проблемы, демонстрируя безразличие по отношению к детям.

Ранее СМИ сообщали о тотальной нехватке мест в петербургских школах. Из-за большого спроса на места ряд школ отказывали в принятии новых учеников, даже несмотря на прописку и фактическое проживание в непосредственной близости от учебного заведения. К таким последствиям привело равнодушие губернатора и его команды в Смольном, не озаботившихся своевременным и качественным обеспечением районов необходимым количеством школ.