В Челябинске просят закрыть экстрим-парк, где на аттракционе застряли подростки

В Челябинске активисты ОНФ просят закрыть экстрим-парк CrazyLand, где на аттракционе застряли подростки.

Напомним, в экстрим-парке подростки застряли на аттракционе. Они несколько минут провисели головой вниз. После этого им потребовалась медицинская помощь. По данному факту проводится доследственная проверка. Прокуратура выявила нарушения в деятельности парка. Директора организации оштрафовали на 3 тыс. рублей за оказание населению услуг ненадлежащего качества.

В ОНФ уточнили, что инцидент произошел на аттракционе "Миксер". Дети висели вниз головой 20 минут, пока взрослые несли стремянку. Общественники просят прокуратуру оценить действия сотрудников парка на предмет профессионализма и подготовки к чрезвычайным ситуациям, а также проверить компанию "Космическая гонка", которой принадлежат аттракционы.

"Необходимо проверить фирму "Космическая гонка" в части эксплуатации устаревших объектов, и выяснить, насколько достоверны документы на аттракционы. Можно ли их эксплуатировать без риска для жизни – ключевой вопрос. Если ответ будет отрицательным – опасный экстрим-парк должен быть закрыт", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.