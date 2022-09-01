Додон обвинил Санду в неспособности выйти из энергетического кризиса

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в своём Telegram-канале высказался о том, что нынешние власти страны не могут разрешить энергетический кризис, который есть в стране. Он напомнил о том, что с 1 сентября газ в стране будет стоить почти $1,9, что на $425 больше, чем в прошлом месяце.

"Что делает Майя Санду и её правительство для спасения страны и населения от неминуемого коллапса энергетической системы, кроме ежедневной критики России, фотографий на фоне символики ЛГБТ, давления на неугодные СМИ и арестов оппозиционных лидеров? Власти напридумывали новые варианты, как опустошить государственный бюджет ещё на несколько сотен миллионов, провернув непонятные и непрозрачные cхемы по закупке газа и его хранению в соседнем государстве", - написал Додон.

Он предположил, что президенту Молдавии Майе Санду и её министрам стоит поехать для перенятия опыта переговоров по поставкам газа в Сербию и Венгрию, которые получат его этой зимой по $350-400.

"Если вы не можете, не хотите или если вам кураторы не разрешают срочно провести конструктивные переговоры с "Газпромом", отойдите в сторону и дайте возможность другим спасти народ Молдовы от холода и голода", - написал Додон.