01 Сентября 2022
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Происшествия В бывшем СССР ДНР и ЛНР
РСЗО HIMARS (2022) | Фото: tehnomil.net

В ДНР под обстрелом погибли 13 спасателей

В районе села Рубцы на севере ДНР в результате обстрела со стороны украинских боевиков погибли 13 сотрудников МЧС ДНР, сообщило спасательное ведомство Республики.

Группировка сил и средств МЧС ДНР, выполняющая задачи в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь со стороны боевиков около четырех часов утра. По оперативной информации, погибли 13 человек личного состава, еще девять сотрудников получили ранения различной степени тяжести.

В Рубцы направлена дополнительная группировка МЧС для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.

Теги: ДНР, обстрел



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