01 Сентября 2022
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Студентка с телефоном (2021) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме выступили против запрета на использование смартфонов на уроках

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал решение Минпросвещения о запрете на использование смартфонов на уроках.

"Бездельник и без смартфона найдет, чем заняться на уроке или лекции, а умному молодому человеку или девушке смартфон только в помощь, это ведь не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному архиву знаний и данных. Без интерактивной составляющей современное образование просто не будет полноценным", - сказал лидер партии, выступая в Кубанском госуниверситете.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов аргументировал решение тем, что в его бытность школьником дети обходились без смартфонов.

Между тем, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не видит в запрете ничего криминального, она не связывает его с ограничением свобод человека: "На уроке человек должен быть сконцентрирован на получении конкретных знаний. Поэтому я думаю, что это не связано с правами человека и ограничениями его свобод".

Теги: смартфоны, запрет, школьники, леонид слуцкий



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