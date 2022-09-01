В Госдуме выступили против запрета на использование смартфонов на уроках

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал решение Минпросвещения о запрете на использование смартфонов на уроках.

"Бездельник и без смартфона найдет, чем заняться на уроке или лекции, а умному молодому человеку или девушке смартфон только в помощь, это ведь не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному архиву знаний и данных. Без интерактивной составляющей современное образование просто не будет полноценным", - сказал лидер партии, выступая в Кубанском госуниверситете.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов аргументировал решение тем, что в его бытность школьником дети обходились без смартфонов.

Между тем, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не видит в запрете ничего криминального, она не связывает его с ограничением свобод человека: "На уроке человек должен быть сконцентрирован на получении конкретных знаний. Поэтому я думаю, что это не связано с правами человека и ограничениями его свобод".