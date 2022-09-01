01 Сентября 2022
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ремонт дорог, Сосновский район (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Уралуправтодор" на месяц перекроет часть трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган 

Начиная с 5 сентября ровно месяц на автодороге Р-354 будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Уралуправтодор".

Речь идет об участке на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган на км 92, где находится мост через реку Исеть. Пока ремонтники будут проводить дорожные работы, объезд пустят через Каменск-Уральский.

Вся актуальная информация о ремонтных работах и ДТП можно узнать на официальном сайте ФКУ "Уралуправтодор" или по круглосуточному бесплатному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.

Теги: Уралуправтодор, Екатеринбург-Шадринс-Курган, трасса



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