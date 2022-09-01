На Урале член банды телефонных мошенников получил три года "строгача"

На Среднем Урале вынесен приговор одному из участников преступной группы телефонных мошенников. Афериста отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в январе этого года мужчина через социальную сеть вступил в преступный сговор с неизвестными. Согласно договоренности, сообщники (их дело выделено в отдельное производство), используя интернет, SIP-телефонию и методы социальной инженерии, звонили пожилым уральцам и вводили тех в заблуждение.

Так, злоумышленники представлялись родственником или его представителем (адвокатом, юристом), который якобы пострадал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, либо сам стал виновником аварии. После мошенники сообщали жертве, что для "решения проблем" надо срочно подготовить максимально крупную сумму денег и вещи первой необходимости, а все собранное передать курьеру, роль которого и выполнял осужденный.

Как показало расследование, только за один день членам группы удалось обмануть трех жителей Богдановича на общую сумму более 830 тысяч рублей. Аналогичные преступления были совершены обвиняемым в соседних городах – Асбесте и Сухом Логу. Уже на следующий день после заявления в полицию так называемый "курьер" был задержан. Он рассказал сыщикам, что полученные от стариков деньги тут же отправлял через ближайший банкомат на карту неизвестному, а себе оставлял 10% от суммы.

Свою вину мошенник признал в полном объеме. Богдановичский городской суд назначил ему три года колонии строгого режима, а также удовлетворил заявленные потерпевшими иски о взыскании похищенных денег.

Мужчину взяли под стражу в зале суда сразу после вынесения приговора.