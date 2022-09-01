На Урале член банды телефонных мошенников получил три года "строгача"

01 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО
Зал судебных заседаний (2022) | Фото: Накануне.RU

На Урале член банды телефонных мошенников получил три года "строгача"

На Среднем Урале вынесен приговор одному из участников преступной группы телефонных мошенников. Афериста отправили в колонию.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в январе этого года мужчина через социальную сеть вступил в преступный сговор с неизвестными. Согласно договоренности, сообщники (их дело выделено в отдельное производство), используя интернет, SIP-телефонию и методы социальной инженерии, звонили пожилым уральцам и вводили тех в заблуждение.

Так, злоумышленники представлялись родственником или его представителем (адвокатом, юристом), который якобы пострадал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, либо сам стал виновником аварии. После мошенники сообщали жертве, что для "решения проблем" надо срочно подготовить максимально крупную сумму денег и вещи первой необходимости, а все собранное передать курьеру, роль которого и выполнял осужденный.

Как показало расследование, только за один день членам группы удалось обмануть трех жителей Богдановича на общую сумму более 830 тысяч рублей. Аналогичные преступления были совершены обвиняемым в соседних городах – Асбесте и Сухом Логу. Уже на следующий день после заявления в полицию так называемый "курьер" был задержан. Он рассказал сыщикам, что полученные от стариков деньги тут же отправлял через ближайший банкомат на карту неизвестному, а себе оставлял 10% от суммы.

Свою вину мошенник признал в полном объеме. Богдановичский городской суд назначил ему три года колонии строгого режима, а также удовлетворил заявленные потерпевшими иски о взыскании похищенных денег.

Мужчину взяли под стражу в зале суда сразу после вынесения приговора.

Теги: мошенники, курьер, суд, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети