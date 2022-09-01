Прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС задерживается на три часа

Представитель МАГАТЭ заявил, что прибытие миссии агентства на Запорожскую АЭС задерживается на три часа.

В заявлении говорится, что специалисты находятся на удерживаемой Украиной стороне линии фронта. Отмечается, что глава международной организации Рафаэль Гросси лично проводит переговоры с украинскими военными в эти минуты. Он выразил уверенность, что миссия достигнет Запорожской АЭС в четверг, пишет РИА Новости.

Украинский "Энергоатом" ранее подтвердил, что эксперты МАГАТЭ находятся на украинском контрольно-пропускном пункте примерно в 20 км от линии фронта.