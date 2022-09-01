01 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

В ДТП на трассе М-5 в Челябинской области пострадал ребенок

В Челябинской области женщина и пятилетний ребенок пострадали в ДТП на трассе М-5, сообщили Накануне.RU в УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером 31 августа на 1780 км автодороги М-5 Урал. Водитель Фольксваген Поло, по предварительным данным, при развороте, где он запрещен, совершил столкновение с автомобилем Ауди А6. От удара Ауди столкнулся с остановившимся во встречном направлении автомобилем Камаз с полуприцепом.

В результате ДТП женщина и ребенок, которые находились в Ауди, получили травмы.

Теги: ДТП, трасса, М-5,



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