01 Сентября 2022
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Образование Новосибирская область
школа, день знаний, 1 сентября, образование (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в День знаний открыл новый корпус гимназии № 3

Современное здание «Гимназии № 3 в Академгородке» построенное по поручению губернатора Андрея Травникова открыло свои двери в День знаний. Образовательный комплекс с просторными спортзалами, библиотекой и студией звукозаписи, пришедший на смену школе 1958 года постройки, 1 сентября принимает в своих стенах учеников и педагогический коллектив.

школа, 1 сентября, день знаний, образование(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Выступая на торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, Андрей Травников поздравил педагогов, учеников гимназии №3, жителей Академгородка с Днем знаний и открытием нового корпуса школы.

травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«День знаний в этом году вдвойне, втройне радостней – знаю, что не только сегодняшние ученики, педагоги, родители, выпускники гимназии много лет мечтали о новых, комфортных условиях для детей и учителей в прославленной гимназии №3. Я помню, как три года назад, еще в старом здании, мы встречались с директором, учителями, родительским комитетом, обсуждали, каким путем идти – и приняли совместно решение – строить новое здание – современное, вместительное. Сегодня, еще раз обойдя территорию школы, я осознал, какой по-настоящему сложный путь пришлось пройти. Насколько непросто было вписать современное здание в плотную, историческую застройку Академгородка. Поздравляю всех, что это удалось», – подчеркнул глава региона.

школа, день знаний, 1 сентября, образование(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, гимназия №3 – стратегически важный проект для области, школа входит в число объектов социальной инфраструктуры Новосибирского научного центра. Строительство школы велось в рамках реализации национального проекта «Образование» и государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области».

травников, школы, день знаний(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Проектная мощность нового здания гимназии составляет 1100 человек. Гимназия укомплектована самым современным учебным оборудованием. Здесь организованы пять лабораторий: химическая, биологическая, физическая, робототехническая, инженерно-технологическая. Особенностью оснащения являются студии звукозаписи, профессиональной фотографии, театральной студии, ресурсы которых позволят реализовать программы дополнительного образования и широкий спектр курсов внеурочной деятельности. Холлы оснащены игровым оборудованием. Для детей с особенностями здоровья создана безбарьерная среда.

школа, день знаний, 1 сентября, образование(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Для справки. «Гимназия № 3 в Академгородке» входит в ТОП-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников и по информационно-коммуникационным технологиям, в ТОП-300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, в ТОП-20 лучших школ Сибири.

Теги: гимназия, день знаний, андрей травников, школа



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