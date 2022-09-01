В "Лукойле" сообщили, что вице-президент Маганов скончался после тяжелой болезни

В "Лукойле" заявляют, что председатель совета директоров компании Равиль Маганов, тело которого нашли под окнами здания ЦКБ в Москве, скончался после тяжелой болезни.

​​"C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни Председатель Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов", - говорится в пресс-релизе на сайте компании.

В компании выразили глубокие соболезнования семье вице-президента.

Напомним, о смерти Маганова стало известно 1 сентября. Его тело нашли под окнами здания ЦКБ на улице маршала Тимошенко в Москве. Причины случившегося не установлены, полиция работает на месте происшествия.

По одной из версий, Маганов мог случайно выпасть из палаты во время курения. Там был балкон, не предназначенный для выхода, а на окне нашли пачку сигарет.

Baza пишет, что Маганов лежал в больнице на плановом обследовании из-за давней патологии – у него были проблемы с сердцем.