Ушли, но не совсем: фабрика IKEA возобновила производство в Ленобласти

Мебельная фабрика IKEA в Ленинградской области возобновила работу. Предприятие не меняло руководство и название - "ИКЕА Индастри Тихвин". Впрочем, все это делается в рамках предпродажной подготовки, так что скоро собственник все же сменится. Остальные российские предприятия шведской компании возобновят работу 5 сентября, передает ТАСС со ссылкой на представителя профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.

По данным СМИ, сделка по продаже может быть осуществлена до конца года.

"ИКЕА Индастри Тихвин" - лесопильный завод и мебельная фабрика. Предприятие зарегистрировано в 2000 году, принадлежит компании IKEA, внесено в перечень системообразующих предприятий Минпромторга России, напоминает Fomag.ru.

Ранее магазины IKEA в России завершили работу в связи с санкциями, введенными после начала военной спецоперации РФ на Украине.