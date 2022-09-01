Екатеринбург поздравили с Днем знаний, выпустив в Исеть светящийся мозг
Екатеринбургские активисты решили поздравить город и школьников с Днем знаний и пустили по реке Исети "Светящийся мозг".
Арт объект был разработан и подготовлен командой паблика ВКонтакте "Жизнь в Екатеринбурге", после чего спущен на воду ночью перед 1 сентября.
"Томас Эдисон когда-то сказал, что "основная функция тела – нести мозг!" Пусть ваша ноша будет прекрасна и наполнена до краев знаниями и добрыми мыслями!" - пишут авторы проекта.
Торжественные линейки в столице Урала прошли согласно плану. Напомним, что по нему во всех 165 школах должен был прозвучать гимн и состояться церемония поднятия флага. Из-за ковид-обстановки, с началом нового учебного года в свердловских будет частично действовать масочный режим. Несмотря на это, школьников не будут уводить на дистант.