Екатеринбург поздравили с Днем знаний, выпустив в Исеть светящийся мозг

Екатеринбургские активисты решили поздравить город и школьников с Днем знаний и пустили по реке Исети "Светящийся мозг".

Арт объект был разработан и подготовлен командой паблика ВКонтакте "Жизнь в Екатеринбурге", после чего спущен на воду ночью перед 1 сентября.

"Томас Эдисон когда-то сказал, что "основная функция тела – нести мозг!" Пусть ваша ноша будет прекрасна и наполнена до краев знаниями и добрыми мыслями!" - пишут авторы проекта.

Торжественные линейки в столице Урала прошли согласно плану. Напомним, что по нему во всех 165 школах должен был прозвучать гимн и состояться церемония поднятия флага. Из-за ковид-обстановки, с началом нового учебного года в свердловских будет частично действовать масочный режим. Несмотря на это, школьников не будут уводить на дистант.