01 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
озеро Чебаркуль (2016) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области ищут подрядчика для ремонта гидротехнического сооружения Верхнеуральского водохранилища

В Челябинской области объявлен открытый конкурс на капитальный ремонт рабочих и ремонтного затворов паводкового водосброса Верхнеуральского гидроузла. Начальная цена контракта – 186,5 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчиком закупки выступает филиал по эксплуатации водохранилищ Челябинской области. Заявки от подрядчиков будут принимать до 16 сентября, итоги подведут 21 сентября.

Победитель конкурса должен будет приступить к работам с 10 октября. Завершить капремонт нужно будет до 1 августа 2024 года.

Добавим, что Верхнеуральское водохранилище было построено в 1960-х годах для нужд Магнитогорского металлургического комбината. В апреле этого года жители пожаловались на резкое снижение уровня воды в водохранилище и массовый мор рыбы.

Теги: водохранилище, капитальный ремонт, конурс,



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