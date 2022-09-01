Погибший вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов мог случайно выпасть из окна

Вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов, погибший в Москве, мог случайно выпасть из палаты во время курения. Там был балкон, не предназначенный для выхода, а на окне нашли пачку сигарет.

Вице-президент "Лукойла" выпал со стороны фасада главного корпуса ЦКБ, который находится на ремонте. Камер наблюдения там сейчас нет. Однако как раз с той стороны есть балконы, не предназначенные для пациентов, пишет Baza.

По одной из версий, Маганов мог выйти туда, чтобы покурить, после чего случайно выпал. На окне в палате нашли пачку его сигарет. Сам Маганов лежал в больнице на плановом обследовании из-за давней патологии – у него были проблемы с сердцем. При этом в соседней палате находилась супруга управленца. Трагедия произошла в день рождения сооснователя "Лукойла" и её бывшего президента Вагита Алекперова.