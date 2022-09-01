01 Сентября 2022
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Происшествия В России
(2006) | Фото: wgeo.ru

Власти Курской области сообщили об обстрела двух приграничных сел

В Курской области приграничные села Гордеевка и Алексеевка Глушковского района были обстреляны со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале областного правительства.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

"Школа в Алексеевке, как и школа в соседнем с Гордеевкой селе Троицкое, начала учебный год в дистанционном режиме", - сообщили власти.

Всего в регионе на "дистанте" будут 16 школ и семь филиалов, в которых обучаются 1 196 учеников. До 7 сентября в регионе действует высокий уровень террористической опасности.

С начала специальной военной операции Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Также сообщалось о сбитых в области беспилотников.

Теги: курская область, обстрел, села



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