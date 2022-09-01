01 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР
Касым-Жомарт Токаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Токаев хочет участвовать во внеочередных выборах президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев только сегодня говорил о необходимости сокращения максимального президентского срока до одного, но тут же заявил, что желает участвовать во внеочередных президентских выборах, то есть пойдет на второй срок.

В январе Токаев говорил, что "абсолютно точно" не будет претендовать на кресло главы государства больше двух раз.

Токаев уточнил, что предложит перейти к однократным 7-летним президентским срокам после осенних досрочных выборов - то есть осенью снова пойдет на 5-летний срок.

"После выборов я вынесу инициативу однократного президентства, ограничивающую полномочия президента одним сроком, на рассмотрение парламента. В случае ее принятия в Казахстане начнется новая политическая эпоха", - заявил Токаев.

"Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы",— сказал Токаев. Он был избран президентом Казахстана 20 марта 2019 года.

Теги: касым-жомарт токаев, выборы президента, казахстан



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