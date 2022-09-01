01 Сентября 2022
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Наука и техника Свердловская область
Мастерская &quot;Электромонтаж&quot; в филиале Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова в Кировграде (2022) | Фото: управление общественных связей УГМК

В Кировграде при участии УГМК открыли современную мастерскую "Электромонтаж"

В День знаний, 1 сентября, в филиале Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова в Кировграде состоялось открытие мастерской "Электромонтаж".
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В церемонии приняли участие начальник департамента профессионального образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елена Коваленко, директор по персоналу и общим вопросам ОАО "УГМК" Дмитрий Малышев и глава Кировградского городского округа Александр Оськин.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, открытие современной мастерской стало первым этапом реализации соглашения между министерством образования и молодежной политики региона, Уральской горно-металлургической компанией, Кировградским заводом твердых сплавов и Уральским государственным колледжем им. И.И. Ползунова. Соглашение определяет сотрудничество сторон в целях организации совместной работы по подготовке кадров для предприятий и организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа и рассчитано для реализации на период до 2024 года.

Дмитрий Малышев поздравил присутствующих с Днем знаний и подчеркнул важность события: "С колледжем имени Ивана Ивановича Ползунова компания сотрудничает с 1996 года. Мы заинтересованы в высококвалифицированных рабочих кадрах, поэтому наша совместная работа по модернизации материально-технической базы учреждения с каждым годом будет набирать обороты".

"Наш колледж преображается. Сегодня мы открываем новую мастерскую. Выражаю огромную благодарность губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Куйвашеву и нашим партнерам – Уральской горно-металлургической компании, АО "Уралэлектромедь" и Кировградскому заводу твердых сплавов – за поддержку проекта. Если раньше наша молодежь уезжала в другие города, то сейчас, при наличии такой современной учебной базы, ребята будут оставаться в родном Кировграде и работать на наших предприятиях", - отметил Александр Оськин.

Мастерская "Электромонтаж" в филиале Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова в Кировграде(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Новая мастерская позволит осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов по специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования". Данная специальность очень востребована на градообразующих предприятиях Кировграда – филиале "Производство полиметаллов" АО "Уралэлектромедь" и АО "Кировградский завод твердых сплавов".

Все ремонтные работы мастерской взяла на себя УГМК, выделив на эти цели в 2022 году 11 млн рублей. В ходе ремонта применялись современные отделочные материалы и технологии. Была заменена система отопления, электрические сети, смонтирована приточная и вытяжная вентиляция, компьютерные сети и система видеонаблюдения. Оснащение мастерской современным оборудованием осуществлялось за счет средств областного бюджета и Кировградского завода твердых сплавов.

Мастерская оснащена современными стендами: "Умный дом", проверки электродвигателей, контрольно-измерительных приборов и автоматики. Установлены лабораторные кабины для обучения электромонтажу. Комплекс проведенных работ и установленные обучающие стенды соответствуют самым современным подходам в образовательном процессе и позволяют подготовить высококвалифицированных специалистов для всех сфер электроэнергетики. Они получат не только теоретические знания, но и освоят их применение на практике благодаря оборудованию данной электромастерской.

Мастерская "Электромонтаж" в филиале Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова в Кировграде(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Масштабный проект модернизации материально-технической базы учреждения рассчитан на два года. В настоящее время проводится ремонт четырех помещений: электролаборатории, электромонтажной мастерской, комнаты экспертов и брифинг-зоны. В планах на 2023 год – создание на базе колледжа в Кировграде площадок для практической подготовки студентов по компетенциям "Промышленная автоматика", "Металлургия" и "Сварочные технологии".

Наряду с новыми направлениями сохранится подготовка специалистов по профессиям и специальностям, востребованным на территории городского округа. Как отмечают участники проекта, реконструкция решает серьезную задачу – максимально приблизить уровень образования, практической подготовки выпускников в системе среднего профессионального образования к производственным требованиям предприятий города.

Теги: УГМК, мастерская, Кировград, открытие



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