СМИ: В Кремле рассматривают несколько сценариев референдумов в Донбассе

В Кремле рассматривают несколько сценариев проведения референдумов о присоединении к РФ в ЛНР, ДНР, а также на территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины, подконтрольных ВС РФ. По данным источников РБК, все будет зависеть от военной ситуации. Оптимистичный сценарий – референдумы в сентябре, одновременно с Единым днем голосования в России. Скорее всего, считают инсайдеры, этот сценарий не будет реализован. Вероятность сценария с референдумами в октябре-ноябре более вероятна. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства в РФ).

Одной из главных причин, по которой референдумы пока не проводятся, является ситуация в ДНР – российские войска пока не вышли на административные границы Донецкой области в составе Украины (в этих границах власти РФ признали ДНР независимым государством).

Настроения среди жителей Херсонской и Запорожской областей неоднородны, говорят два источника издания. 28 августа первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что согласно последним социологическим исследованиям, вступление в состав России поддерживают 75–77% жителей Херсонской и Запорожской областей, и эти цифры увеличиваются. В ДНР и ЛНР за присоединение к России, по словам чиновника, готовы проголосовать 92% опрошенных.