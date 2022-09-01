СМИ: В Кремле рассматривают несколько сценариев референдумов в Донбассе

01 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России Украина ДНР и ЛНР
Флаги ДНР, ЛНР и РФ на стенде &quot;Южного горно-металлургического комплекса&quot; на &quot;Иннопроме&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: В Кремле рассматривают несколько сценариев референдумов в Донбассе

В Кремле рассматривают несколько сценариев проведения референдумов о присоединении к РФ в ЛНР, ДНР, а также на территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины, подконтрольных ВС РФ. По данным источников РБК, все будет зависеть от военной ситуации. Оптимистичный сценарий – референдумы в сентябре, одновременно с Единым днем голосования в России. Скорее всего, считают инсайдеры, этот сценарий не будет реализован. Вероятность сценария с референдумами в октябре-ноябре более вероятна. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства в РФ).

Одной из главных причин, по которой референдумы пока не проводятся, является ситуация в ДНР – российские войска пока не вышли на административные границы Донецкой области в составе Украины (в этих границах власти РФ признали ДНР независимым государством).

Настроения среди жителей Херсонской и Запорожской областей неоднородны, говорят два источника издания. 28 августа первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что согласно последним социологическим исследованиям, вступление в состав России поддерживают 75–77% жителей Херсонской и Запорожской областей, и эти цифры увеличиваются. В ДНР и ЛНР за присоединение к России, по словам чиновника, готовы проголосовать 92% опрошенных.

 

Теги: референдум, донбасс, днр, кремль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети