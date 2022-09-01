01 Сентября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

Избитого девочками-подростками тюменца выписали из больницы

Мужчину, которого в Тюменской области избили девочки-подростки, выписали из больницы. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в департаменте здравоохранения региона.

Ранее СКР возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц).

По версии следствия, 20 августа в селе Вагай Омутинского района трое девочек-подростков, находясь в помещении железнодорожного вокзала, в ходе произошедшего конфликта с мужчиной–односельчанином 1986 г.р. нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу. Потерпевшего госпитализировали. Ему сделали операцию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Девочки, подростки, мужчина, инвалид, избиение



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