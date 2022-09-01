В детском саду Читы детям выдали грамоты с гербом Украины

В Чите воспитанникам детского сада выдали грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе.

Инцидент произошел в детском саду №73 30 августа.

"Золотой трезубец на синем фоне смутил родителей — на педагогов посыпались вопросы", - пишет Telegram-канал Babr Mash.

Как выяснилось, воспитатели детсада, которые раздали детям грамоты, нашли их в интернете и "распечатали не глядя".

После скандала сотрудники образовательного учреждения попросили сдать грамоты обратно.

Несколько лет назад в школе №22 уральского города Серов выпускникам выдали грамоты с гербом и флагом Украины. При этом их подписали директор и классный руководитель. В самой школе заявили, что "произошла ошибка".