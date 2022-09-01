01 Сентября 2022
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Экономика За рубежом
Компьютеры (2022) | Фото: David W Cerny / Reuters

Власти США запретили корпорации Nvidia продавать чипы Китаю и России

Власти США запретили корпорации Nvidia поставлять в Китай и Россию чипы, используемые в том числе для технологий искусственного интеллекта. Правда, в Россию поставки чипов Nvidia прекратила сама и гораздо раньше. Эти ограничения могут повлиять на доходы компании, возможные убытки могут исчисляться сотнями миллионов долларов, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что компании, экспортирующие высокие технологии в Китай, находятся под пристальным вниманием властей США на фоне растущей конкуренции между двумя экономиками. Сейчас Китай пытается нарастить собственный потенциал производства полупроводников, но, тем не менее, промышленность этой страны все еще нуждается в импортных комплектующих.

Теги: чипы, полупроводники, Nvidia, запрет, китай, сша



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