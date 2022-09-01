01 Сентября 2022
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Река Москва (2022) | Фото: Накануне.RU

Туристов "закодируют": для поездок по стране нужен будет QR-код

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале рассказала о том, что с 1 сентября "в туризме заработает ряд новых правил, направленных на повышение качества услуг, обеление отрасли и безопасность туристов". Одним из таких нововведений станет электронная путевка.

Туроператоры с 1 сентября смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему "Электронная путевка", основные задачи которой – повышение прозрачности рынка, дополнительная защита прав туристов, оперативная координация и вывоз туристов в экстренных ситуациях.

"Для бизнеса действует тестовый период. В это время туроператоров не будут привлекать к ответственности, если что-то пойдёт не так. Для выездных туроператоров – до 1 марта 2023 г., для внутренних и въездных туроператоров – до 1 сентября 2023 г.", - написала глава Ростуризма.

"Парламентская газета" уточняет, что формой передачи информации о поездках станет QR-код.

Теги: Зарина Догузова, QR-код, электронная путёвка



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