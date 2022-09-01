01 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

В челябинском экстрим-парке, где на аттракционе застряли подростки, выявили нарушения

В Челябинске прокуратура выявила нарушения в экстрим-парка "CrazyLand". Директор организации привлечен к административной ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Деятельность по эксплуатации 20 аттракционов в парке осуществляет компания "Космическая гонка". Прокуратура установила, что доступ к аттракциону "Эйр Эйс" был не ограничен, что позволяло посетителям беспрепятственно пройти в ограждаемую зону. При эксплуатации аттракциона "Космическое путешествие" использовались внештатные ремни безопасности, что не отвечало требованиям о безопасности аттракционов. В журналах обслуживания этих аттракционов не было информации о текущем ремонте.

Директора организации оштрафовали на 3 тыс. рублей за оказание населению ненадлежащего качества. Главного механика привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящий момент нарушения устранены.

Напомним, в экстрим-парке подростки застряли на аттракционе. Они несколько минут провисели головой вниз. После этого им потребовалась медицинская помощь. По данному факту проводится доследственная проверка.

Теги: аттракционы, экстрим-парк, дети, СК, прокуратура,



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