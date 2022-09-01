01 Сентября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Лесной пожар-2022, Советский район (2022) | Фото: vk.com/overhearsovetskiyс

В Югре отменили противопожарный режим. Почти везде

На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за исключением Березовского района, отменен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение приняли сегодня, 1 сентября, на заседании оперативного штаба, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

На текущий момент в автономном округе ликвидированы все действующие лесные пожары.

"1 сентября на землях лесного фонда отсутствуют природные возгорания. Накануне в регион пришла дождливая погода, температура воздуха опустилась ниже +17 °С, благодаря чему снизился класс пожарной опасности в лесах и огнеборцы смогли дотушить ранее локализованные лесные пожары. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе осадки смешанного характера не прекратятся", - говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зафиксировали и ликвидировали 432 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 355 232,86 га.

Власти отмечают, что не вся пройденная пожарами площадь – это погибший лес. Чтобы определить степень повреждения леса от природных пожаров, назначить перечень санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по лесовосстановлению, в следующем году на территориях действия возгораний проведут лесопатологические обследования.

Теги: лесные пожары, особый противопожарный режим



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