Две школы Екатеринбурга приняли в ученики детей из Донбасса

В День знаний в школы Екатеринбурга вместе с местными детьми за парты сели еще 11 учеников, прибывших из Донбасса. Двое ребят отправились в школу №113, а другие девять будут учиться в гимназии №205. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "ЕР", члены которого вместе с участниками военно-патриотического клуба "Защитник" приобрели для детей школьную форму, спортивные принадлежности и канцтовары.

"Сегодня мы проводили в школы Орджоникидзевского района ребят с Донбасса, - рассказывает глава Екатеринбурга и первый замсекретаря реготделения партии Алексей Орлов. - Там сейчас очень непростая обстановка. Поэтому эти дети прибыли сюда, в Екатеринбург. Здесь они смогут продолжить учебу без звуков выстрелов и взрывов. И наш город вновь показал, что добро и соучастие – не просто красивый слоган. Это образ мысли и образ действия. Горожане очень быстро собрали ребятам все необходимое: от канцелярских принадлежностей до одежды. Учителя и одноклассники встретили их очень тепло и, уверен, этот учебный год станет для всех ребят позитивным открытием и запомнится как яркое, интересное и увлекательное путешествие в мир знаний в замечательной компании новых друзей и наставников".

Поздравить учеников с 1 сентября приехал и активист партии Дмитрий Чукреев. По его словам, партийца особенно впечатлила первоклассница из Краматорска, которая вызвалась прочитать стихотворение "Я люблю тебя, Россия".

Напомним, что 30 августа на вокзал Екатеринбурга прибыл поезд "Симферополь - Омск" с очередной группой беженцев из Донбасса. Среди 48 вынужденных переселенцев 17 детей. Всех их временно разместили в одной из гостиниц города.