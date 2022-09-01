В Аргентине закрыли на карантин больницу из-за случаев пневмонии неизвестного происхождения

По меньшей мере шесть человек заболели острой пневмонией неизвестного происхождения в частной больнице аргентинской провинции Тукуман.

Среди заболевших - пять сотрудников больницы и один пациент. По данным министерства здравоохранения, на данный момент один человек скончался, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.

Установить причину развития пневмонии пока не удалось. Анализы на коронавирус, грипп, простуду типа A и B, хантавирус и 25 видов бактерий дали отрицательный результат.

Власти провинции Тукуман закрыли на карантин частную больницу, передает ТАСС.

В апреле ВОЗ выразила обеспокоенность по поводу нового, ранее неизвестного штамма гепатита, который вызывает тяжелое течение болезни и выявляется чаще у детей. Штамм был выявлен минимум в 12 странах, больше всего случаев приходится на Великобританию.

По мнению специалистов ВОЗ, тяжелое течение этого гепатита может быть ассоциировано с аденовирусом – в 74 из 169 случаев у пациентов был выявлен этот вирус.