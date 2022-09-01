Тайваньские военные сбили беспилотник над проливом между островом и материковым Китаем

Тайваньские военные сбили неопознанный гражданский беспилотник над архипелагом Цзиньмэнь в Тайваньском проливе, сообщает центральное информагентство острова.

"Командование обороны Цзиньмэнь заявило, что в полдень 1-го числа неопознанная гражданская аэрофотокамера была обнаружена в закрытых водах острова Шию. После того, как предупреждение гарнизона оказалось недействительным, они открыли заградительную стрельбу и сбили их", — приводят "Известия" сообщение агентства.

Накануне минобороны Тайваня сообщило о пересечении так называемой серединной линии Тайваньского пролива (неофициальная граница между островом и материковым государством) 15 военными самолетами Народно-освободительной армии Китая.