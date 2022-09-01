01 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

В ДНР начнется реабилитация жертв украинского режима

Государственный комитет обороны ДНР издал постановление о реабилитации жертв украинского режима на освобожденных территориях Республики. Этим займется специальная комиссия, образуемая главой ДНР.

Реабилитации подлежат граждане, осужденные за действия против украинской "нацбезопасности", против общественного порядка и нравственности, в сфере охраны гостайны, неприкосновенности границ, обеспечения призыва и мобилизации, против авторитета органов власти, против установленного порядка несения военной службы, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Именно по этим статьям осуждались патриотические настроенные жители.

В состав комиссии войдут представители администрации главы ДНР, Генпрокуратуры, Верховного суда, МГБ, МВД, Минюста. Ходатайствовать о реабилитации могут и сами жертвы, а в случае их смерти - близкие родственники. Срок рассмотрения ходатайств - 20 дней, при необходимости он может быть продлен на 15 рабочих дней. После этого принимается решение о реабилитации или отказе.

Реабилитация распространяется на осужденных после 7 апреля 2014 года, когда была провозглашена ДНР.

Теги: ДНР, реабилитация



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