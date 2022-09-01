На Южном Урале экс-главу поселения приговорили к штрафу за незаконное отчуждение земельных участков

В Челябинской области бывшего главу Демаринского сельского поселения Пластовского района приговорили к штрафу в размере 150 тыс. рублей за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2012 – 2017 гг. обвиняемый подписал выписки из похозяйственней книги с внесением в них заведомо ложных сведений о наличии права пользования земельным участком. В результате шесть человек оформили на участки право собственности.

По решению суда земельный участок и жилое помещение обвиняемого арестованы.