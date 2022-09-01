01 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Арт-объект &quot;Техногенное гнездо&quot; художницы Веры Ишутиновой на площади 1905 года в Екатеринбурге (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"ЧО" получил грант на 13 миллионов рублей для создания новых проектов в 4-ом сезоне

Президентский фонд культурных инициатив вручил паблик-арт программе "ЧО" очередной грант на создание новых проектов. В этом году сумма гранта составляет 13 млн рублей, что на 5 млн больше, чем в прошлый раз. Полученные средства организаторы направят на 4-ый сезон программы, в основной части которой будет представлено минимум 15 офлайн и цифровых арт-объектов от художников.

"Паблик-арт программа "ЧО" — это пример солидарности бизнеса, культурных институций, горожан и администрации. Он позволяет каждый год менять наш город к лучшему, развивать районы, вовлекать в их изучение горожан и мотивировать их никуда не переезжать из Екатеринбурга", — заявил креативный директор "Атома" и руководитель паблик-арт программы "ЧО" Никита Харисов.

В пресс-службе "ЧО" пока не раскрывают всех подробностей нового сезона, однако Накануне.RU сообщили, что среди проектов предусмотрено открытие "Районной школы паблик-арта" для детей и молодежи от 4 до 25 лет, а также сплав-перформанс по Исети на катамаранах и сапах. Оба станут отдельными большими проектами среди еженедельных мероприятий. В школе жители Екатеринбурга смогут не только наслаждаться современным искусством, но и изучать его. Они также познакомятся с историей своего района, города и региона. По завершению обучения вместе с художниками горожане создадут общественное пространство, серию малых архитектурных форм, арт-объект и даже снимут кино.

Напомним, что организаторами паблик-арта программы "ЧО" является компания "Атомстройкомплекс".

Теги: ЧО, грант, сезон



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