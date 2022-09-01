В Югре встретили детей из Макеевки

1 сентября Ханты-Мансийский автономный округ принял еще 199 детей из города Макеевка Донецкой народной республики, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей..

Дети прибыли в Ханты-Мансийск чартерным рейсом из Минеральных Вод. Детей из Донбасса в автономный округ привозят на отдых, в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенном между губернатором Натальей Комаровой и главой Макеевки Владиславом Ключаровым от 30 мая 2022 года.

В июле-августе 300 детей из Макеевки уже отдохнули в Югре.

В первый день пребывания для гостей проведут экскурсию по Ханты-Мансийску. В дальнейшем дети будут отдыхать и оздоравливаться в течение 21 дня в загородном лагере "Лесная сказка" в Излучинске Нижневартовского района, детском оздоровительно-образовательном центре "Юбилейный" Кондинского района и детском спортивно-оздоровительном лагере "Окуневские зори" Советского района.

На протяжении всего периода с детьми будут работать врачи, психологи, педагоги, социальные работники. При необходимости будет организовано лечение.

Особое внимание уделено досуговой программе. Каждый ребенок сможет найти занятие по своим увлечениям. Пройдут различные тематические занятия, будут организованы художественные мастерские и мастер-классы, конкурсы, культурные и спортивные мероприятия, подвижные игры, а также обучение по основным школьным предметам.