В Югре встретили детей из Макеевки

01 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
игрушка, ребенок, дети, детский сад (2022) | Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

В Югре встретили детей из Макеевки

1 сентября Ханты-Мансийский автономный округ принял еще 199 детей из города Макеевка Донецкой народной республики, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей..

Дети прибыли в Ханты-Мансийск чартерным рейсом из Минеральных Вод. Детей из Донбасса в автономный округ привозят на отдых, в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенном между губернатором Натальей Комаровой и главой Макеевки Владиславом Ключаровым от 30 мая 2022 года.

В июле-августе 300 детей из Макеевки уже отдохнули в Югре.

В первый день пребывания для гостей проведут экскурсию по Ханты-Мансийску. В дальнейшем дети будут отдыхать и оздоравливаться в течение 21 дня в загородном лагере "Лесная сказка" в Излучинске Нижневартовского района, детском оздоровительно-образовательном центре "Юбилейный" Кондинского района и детском спортивно-оздоровительном лагере "Окуневские зори" Советского района.

На протяжении всего периода с детьми будут работать врачи, психологи, педагоги, социальные работники. При необходимости будет организовано лечение.

Особое внимание уделено досуговой программе. Каждый ребенок сможет найти занятие по своим увлечениям. Пройдут различные тематические занятия, будут организованы художественные мастерские и мастер-классы, конкурсы, культурные и спортивные мероприятия, подвижные игры, а также обучение по основным школьным предметам.

Теги: дети, детский лагерь, Макеевка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети