01 Сентября 2022
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Спорт Свердловская область
Олег Шатов (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Полузащитнику "Урала" Шатову сделали операцию в Германии

Полузащитник "Урала" Олег Шатов прооперирован в Германии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, хирурги проводили операцию на голеностопном суставе. Она прошла успешно. Сроки восстановления и возвращения футболиста на поле станут известны позже. В клубе пожелали Олегу скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Напомним, в январе 2022 года полузащитник вернулся в родной для него "Урал" и подписал соглашение до конца сезона-2021/22. Во второй части минувшего чемпионата он провел 11 матчей и забил один гол.

В июне "Урал" объявил, что Олег Шатов заключил новый контракт с клубом. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона-2022/23. В одном из первых матчей полузащитник получил травму и пропустил несколько игр.

Теги: Шатов, операция, Германия, Урал



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