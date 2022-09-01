Токаев предложил реформировать институт президентства в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать институт президентства в стране.

"Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке ключевых государственных институтов. Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний. Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти. Именно поэтому предлагаю внедрить норму однократного президентства. Мы должны установить цивилизованные принципы формирования и функционирования власти", - заявил Токаев.

Он предложил увеличить президентский срок с текущих пяти до семи лет. Внеочередные выборы президента по новым правилам Токаев предлагает провести уже этой осенью.

Также глава государства выдвинул еще ряд новых предложений: провести разовую амнистию участников январских беспорядков в стране; перестроить систему государственного управления для ее децентрализации; перечислять 50% от ежегодного дохода Национального фонда на накопительные счета детей до достижения ими 18 лет; ввести налог на роскошь, который не затронет средний класс.