01 Сентября 2022
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Армия и ВПК Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Минобороны РФ: Украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС

Украинские диверсанты в количестве до 60 человек попытались захватить Запорожскую АЭС, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, утром в четверг две украинские диверсионные группы на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища.

В министерстве добавили, что были приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации.

В МО РФ подчеркнули, что провокация киевского режима с высадкой десанта направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Также сообщается, что украинские войска с утра четверга ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока.

Напомним, миссия МАГАТЭ утром в четверг выдвинулась из города Запорожье в Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Глава международной организации Рафаэль Гросси отметил "повышенную военную активность" возле атомной электростанции, однако отметил, что миссия не останавливается.

Теги: десант, запорожская аэс, минобороны рф



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