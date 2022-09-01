01 Сентября 2022
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Происшествия Москва
(2004) | Фото: www.lukoil.ru

В Москве погиб вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов

В Москве погиб вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов. Его тело нашли под окнами здания ЦКБ на улице маршала Тимошенко.

Тело обнаружил медицинский персонал. Причины случившегося не установлены, полиция уже работает на месте происшествия, пишет Mash. Погибший с 2020-го являлся председателем совета директоров ПАО "Лукойл".

Напомним, 21 апреля стало известно, что многолетний глава "Лукойла" Вагит Алекперов покинул пост. Вместо него новым президентом компании стал Вадим Воробьёв. В конце июня в отставку ушёл вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

Теги: Равиль Маганов, Лукойл, вице-президент



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